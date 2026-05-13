petusalan Ammattijärjestö OAJ on antanut lakkovaroituksen kaikkiin ammattikorkeakouluihin.
Vuorokauden mittainen lakko toteutuu 28. toukokuuta, jos työriitaan ei synny sopua aiemmin.
OAJ:n mukaan työnseisaus koskee pääsykokeiden valvontaan liittyviä työtehtäviä.
Työnantajapuolta edustava Sivista hylkäsi maanantaina annetun sovintoehdotuksen, kun taas työntekijäpuolta edustavat Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN hyväksyivät sen.
Valtakunnansovittelija kertoi keskiviikkona selvittelevänsä edellytyksiä jatkaa sovittelua.