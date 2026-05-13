Millaista on japanilainen kotiruoka? Se voi olla vaikka muutamassa minuutissa valmistuva tonnikalasalaatti.
Japanilaiseen kulttuuriin erikoistunut toimittaja Heikki Valkama kertoi keskiviikkoa Huomenta Suomessa japanilaisesta kulttuurista ja erityisesti maan ruokakulttuurista. Lapsuudessaan Japanissa asunut Valkama on kirjoittanut useita Japani-aiheisia kirjoja, ja japanilainen ruoka on hänelle intohimo.
Valkaman tuorein teos Okawari – lisää japanilaista kotiruokaa (Teos, 2026) paneutuu helppoihin ja herkullisiin japanilaisen keittiön kulmakiviin.
Superhelppo tonnikalasalaatti japanilaisittain
Helpon salaatin salaisuus piilee herkullisessa kastikkeessa.
Huomenta Suomessa nähtiin keskiviikkona esimerkki siitä, kuinka helppoa japanilainen kotiruoka parhaimmillaan on.
– Tämä on äärimmäisen helppo ruoka, eli tonnikala-kiinankaalisalaatti. Sellainen, että kun josku tulee töistä kotiin, eikä jaksa tehdä mitään, niin tämä syntyy parissa minuutissa.
Kyseessä on Valkaman mukaan todella tavallinen japanilainen ruoka. Monille tulee ehkä yllätyksenä, että sushin luvatussa maassa syödään myös purkkitonnikalaa.