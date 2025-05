Npc, idk ja bet – ymmärrätkö nuorisokielen termejä?

Nuorten käyttämä sanavarasto elää jatkuvasti, ja vauhdissa on vanhempien vaikea pysytellä mukana. Tiedätkö itse, mitä tarkoittavat vaikkapa bet, legit tai cooked?

Nuorison slangi voi vanhemman korvaan kuulostaa käsittämöltä erikoisten sanojen tulvalta. Kerroimme aiemmin esimerkiksi nuorison villinneestä italian brainrot -ilmiöstä.

Viiden jälkeen -ohjelman juontaja Shahin Doagu joutuikin tiukan paikan eteen, kun vuoden 2025 äidinkielen opettajaksi valittu Nina Maunu testasi, tunnistaako Shahin nuorten tämän hetken trendisanat.

Mitä tarkoittaa esimerkiksi cooked eli kokattu?

– Kokattu... eli siis niin... laitettu ruokaa. Tämä on hämmentävä. Mitä? Siis niin... En osaa kyllä sanoa yhtään. Tämä on hämmentävää, koska tämähän tarkoittaa, että on kokattu, Shahin nauraa.

Mitä cooked tarkoittaa? Entä npc, legit tai bet? Entä miten kasiluokkalaiset pärjäävät testissä, jossa toimittaja Inka Korhonen testaa heidän tietämystään suomen kielen vanhemmista sanoista? Tietävätkö nuoret, mitä tarkoittaa riiata? Katso hauskat vastaukset yllä olevalta videolta!

