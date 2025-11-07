Kuinka tuttuja erilaiset murresanat ovat sinulle?

Suomi on täynnä erilaisia murteita, eikä tietyllä alueella käytetyissä sanoissa ja sanonnoissa tunnu aina ulkopaikkakuntalaisten mielestä olevan varsinaisesti edes järkeä.

Kysyimme MTV Uutisten toimituksessa, mitä itse käyttämiään sanoja tai sanontoja he joutuvat usein selittämään muille.

Testaa alla olevassa visassa, olisitko sinä tiennyt, mitä nämä murresanat ja paikalliset sanonnat tarkoittavat!

Testi on julkaistu ensimmäisen kerran lokakuussa 2022.

