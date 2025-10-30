Dictionary.com on julkistanut vuoden sanansa, joka voi hämmentää vanhempaa sukupolvea.
Verkkosanakirja Dictionary.com on julkistanut vuoden 2025 sanansa.
Vuosittainen valinta toimii Dictionary.comin mukaan "kielellisenä aikakapselina, joka heijastaa yhteiskunnallisia trendejä ja maailmanlaajuisia tapahtumia, jotka määrittelivät vuotta".
Vuoden 2025 sana on "67".
67-haut lisääntyneet
Opettajat ja vanhemmat alkoivat kuulla lasten ja teini-ikäisten käyttävän 67-termiä tämän vuoden aikana, kertoo ABC News.