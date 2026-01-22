Therese Johaug aikoo hiihtää numerolappu rinnassa maaliskuussa.

Toisen lapsensa toissa viikonloppuna synnyttänyt Therese Johaug on palannut jo harjoittelun pariin.

– Olin eilen ensimmäisellä hiihtolenkilläni. Se oli aivan maagista. En ole harjoitellut ulkona joulukuun puolivälin jälkeen. Oli täysin maagista päästä hiihtämään metsässä ilman isoa vatsaa, Johaug kertoo Gukild og Johaug -podcastin tuoreessa jaksossa uutistoimisto NTB:n mukaan.

Pelkkään kuntourheiluun tätä nykyä 37-vuotias norjalaislegenda ei tunnu taipuvan. Hiihtokilpailu on jo lyöty kalenteriin: 14. maaliskuuta sivakoitava norjalainen klassikkokilpailu Birkebeinerrennet, jossa taivallettavaa tulee 53 kilometriä.

– Eilisellä hiihtolenkillä ei tuntunut siltä, että tämä yläkroppa olisi valmis Birkeniin. Haluaisin todella hiihtää, joten katsotaan. Yritän harjoitella fiksusti päästäkseni alkuun. Katsotaan, mitä keho ja mieli sanovat.

Johaug aikoo myös juosta Kööpenhaminan puolimaratonilla syyskuussa.

– Olen aivan täpinöissäni. Lentoliput on varattu. Se on nyt suuri tavoitteeni. Olen jo tehnyt muutaman treenin juoksumatolla, mutta juoksemisen kanssa täytyy vähän odottaa.

Johaug päätti huippu-uransa viime keväänä. Hän oli palannut tositoimiin vuonna 2024 lopetettuaan sitä ennen hiihtouransa kertaalleen jo 2022. Helmikuussa käytävissä Milano-Cortinan olympialaisissa kolminkertainen olympiavoittaja ja 14-kertainen maailmanmestari toimii Norjan yleisradioyhtiö NRK:n asiantuntijana.