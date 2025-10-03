Sähköautovalmistaja Tesla oli tutkimuksessa ensimmäistä kertaa Suomen huonomaineisimpien yritysten joukossa.

Videopeliyhtiö Supercell on suomalaisten mielestä Suomen hyvämaineisin yritys. Asia ilmenee yritysten mainetta selvittäneestä kyselytutkimuksesta.

Toiseksi hyvämaineisin yritys oli tämän vuoden tutkimuksessa metsäkoneita valmistava Ponsse. Kolmantena oli elintarvikeyhtiö Fazer.

Reputation and Trust Analytics -tutkimusyhtiön kyselyyn vastasi vajaat 11 000 suomalaista touko–kesäkuussa.

Supercellin menestys pieni yllätys

Tutkimuksessa maineen mittaamiseen käytettiin viisiportaista asteikkoa. Yrityksen maineen katsottiin olevan erinomaisella tasolla, jos sen maineluku on vähintään neljä.

Sekä Supercellin, Ponssen että Fazerin maineluku oli tällä tasolla. Tutkimusyhtiön kehitysjohtaja Riku Ruokolahti kuvailee tuloksia poikkeuksellisen korkeiksi.

– Viime vuonna yli neljän mainelukuun ei yltänyt yksikään yritys Suomessa, hän kertoo tiedotteessa.

Hänen mukaansa näin korkea maineluku kertoo siitä, että yrityksen maineen kaikki osa-alueet ovat hyvällä tai erinomaisella tasolla.

Supercell paransi tulostaan selvästi verrattuna viime vuoden vastaavaan tutkimukseen. Tuolloin yhtiö ei päässyt hyvämaineisimpien yritysten listalla edes kymmenen kärkeen.

Ruokolahti ei osaa sanoa, mistä Supercellin ponnahdus Suomen hyvämaineisimmaksi yritykseksi johtuu. Aivan viime vuosina yritys ei ole juurikaan saanut mainintoja, kun mainetutkimusta on tehty Suomessa.

– Supercell on ollut tuolla listalla (kymmenen kärjessä) aikaisemminkin useamman eri kerran, mutta sitä ei ole vähään aikaan siellä nähty. Se ei ole ikään kuin ollut suomalaisten kartalla, mutta nyt se jostakin syystä on, Ruokolahti sanoo STT:lle.

Ikea Pohjoismaisena johtotähtenä

Tänä vuonna uusia tulokkaita kymmenen kärjessä olivat myös huonekaluketju Ikea ja finanssikonserni OP Ryhmä. Kumpikaan yhtiö ei yltänyt Suomen kymmenen hyvämaineisimman yrityksen joukkoon viime vuoden kyselyssä.

Ikea pärjäsi tänä vuonna vahvasti myös Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa, joissa kysely niin ikään toteutettiin. Ruotsissa Ikea oli ykkönen, ja yhtiö sijoittui kolmanneksi Norjassa ja Tanskassa.

– Ikeasta on tullut todellinen pohjoismainen johtotähti. On täysin poikkeuksellista, että jokin yhtiö on kaikkien (tutkimuksessa mukana olleiden) Pohjoismaiden kymmenen hyvämaineisimman yrityksen listalla, Ruokolahti sanoo tiedotteessa.

Hän kuvailee, että Ikea ei myy mielikuvia, vaan se on rehellisesti oma itsensä: teollinen kotien kalustaja.

– Sieltä ostaessaan tietää, mitä saa, ja laatu on riittävän hyvää. Yrityksen ylin johto ottaa aktiivisesti kantaa vastuullisuuskysymyksiin, ja tämäkin saattaa vaikuttaa Ikean saamiin mainearvioihin Pohjoismaissa, Ruokolahti pohtii.

Ultrapikamuotia myyvät verkkokaupat hännillä

Listan häntäpäästä taas löytyi kaksi samaa yhtiötä jokaisessa tutkitussa Pohjoismaassa.

Ultrapikamuotia verkossa myyvät kiinalaisomisteiset Shein ja Temu olivat kaksi huonomaineisinta yhtiötä niin Suomessa, Ruotsissa, Norjassa kuin Tanskassakin. Suomessa ja Norjassa huonomaineisimmaksi arvioitiin Shein, Ruotsissa ja Tanskassa Temu.

Myös yhdysvaltalainen sähköautovalmistaja Tesla oli huonomaineisimpien yritysten joukossa kaikissa neljässä Pohjoismaassa.

Miljardööri Elon Muskin omistaman yhtiön lasku on ollut vastaavissa mainetutkimuksissa jyrkkää viime vuosina. Maine lähti ensimmäiseksi laskuun vuonna 2023 Ruotsissa. Suomen ja Tanskan heikkomaineisimpien listalla Tesla oli tänä vuonna ensi kertaa.

Ruokolahti sanoo, että Tesla on oppikirjaesimerkki siitä, miten nopeasti yritys voi menettää vain yhden jalan varaan rakennetun maineensa.

Aiemmin Tesla-kuski saattoi vielä viestiä olevansa vastuullisuuden edelläkävijä ajaessaan sähköautolla. Muskin poliittiset kannanotot ja toiminta ovat kuitenkin haastaneet tätä mielikuvaa.

– Kun yhtiön perustajan Muskin käytös näyttäytyi ei-vastuullisena, murtui pohja siltä mielikuvalta, että Tesla on kestävää kehitystä tukevan edelläkävijän valinta, Ruokolahti sanoo.

Suomessa kymmenen huonomaineisimman yrityksen joukossa olivat myös esimerkiksi sähkönjakeluyhtiö Caruna, venäläisomisteinen Teboil, Posti ja tavarataloketju Kärkkäinen.