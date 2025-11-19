Kuljettajan mukaan Teslan automaattiominaisuus pelasti hänet varmalta kuolemalta.
Clifford Lee oli ajamassa 9. marraskuuta iltahämärässä Texasin Austinissa, kun hän näki lähestyvät ajovalot omalla kaistallaan.
Lee ymmärsi nopeasti, että auto on suoralla törmäyskurssilla hänen kanssaan.
– Tajusin, että kuski ei ehdi tekemään ohitusta, Lee kertoo.
Sitten tapahtui jotain odottamatonta. Henkilöauto aktivoi itse automaattisen FSD-toiminnon (Full Self-Driving) päälle ja ohitti auton kapean tien vierustan kautta.
Kojelautakameraan tallentunut video näyttää, kuinka Tesla väistää autoa 120 kilometrin tuntivauhdissa.
– FSD pelasti minut, hän kertoo.
Lee kertoo, että ilman ominaisuutta tilanne olisi ollut kohtalokas.
– En edes tajunnut, kuinka paha tilanne oli, ennen kuin katsoin videon, hän jatkaa.
Teslan täysin itsestään ajava ominaisuus on käytössä vain muutamissa maailman maissa. Euroopassa ominaisuus ei ole käytettävissä.
Vaikka ominaisuus varautuu erilaisiin yllättäviin tilanteisiin tiellä, valmistaja kehottaa aina samalla pitämään katseen liikenteessä.