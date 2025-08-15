Kortti lähti kuivumaan ylinopeudesta Norjassa – Tesla-kuski syytti autoaan

Teslan Autopilot-toiminnon on tarkoitus lisätä turvallisuutta ja ajokokemusta.
Julkaistu 15.08.2025 06:31
Mikael Mikkonen

mikael.mikkonen@mtv.fi

Selitykset eivät auttaneet piittaamatonta autoilijaa.

Mies jäi maaliskuussa kiinni Norjan Follossa ajaessaan tunnelissa viidenkympin alueella 90 kilometriä tunnissa. 

Erikoisen asiasta tekee se, että mies syytti tapahtuneesta Teslansa Autopilot-toimintoa. Asiasta kertoo muun muassa Norjan TV2.

Tieosuudella on tavallisesti yhdeksänkympin rajoitus, mutta nyt rajoitusta oli muutettu. 

Tunnelin oikea kaista oli suljettuna, ja liikennettä ohjattiin vasemmalle kaistalle, jossa nopeusrajoitus oli ensin 70 kilometriä tunnissa ja sitten 50 kilometriä tunnissa.

Mies väitti, että ei ollut huomannut nopeusrajoituksen muutoksia. Mies myös väitti asettaneensa Teslan Autopilot-toiminnon noudattamaan nopeusrajoituksia.

Myönsi syyllisyytensä

Oikeus hylkäsi miehen selitykset opasteiden virheistä ja Teslan Autopilot-toiminnon rekisteröimättömyydestä. Poliisin mukaan tunnelissa olevat opasteet olivat asianmukaisia.

Nelikymppinen mies tuomittiin 18 päiväksi ehdolliseen vankeuteen, 16 500 kruunun (noin 1 400 euron) sakkoihin ja hän myös menetti ajokorttinsa yhdeksäksi kuukaudeksi.

Mies myönsi syyllisyytensä ja suostui maksamaan sakon. Hän ei kuitenkaan hyväksynyt ajokortin hyllyttämistä, joten asia päätyi oikeuteen.

Lähde: TV2

