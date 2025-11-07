Jos Musk täyttää palkkiopaketissa määritellyt tavoitteet, hänen osuutensa koko yhtiön omistuksesta kasvaisi neljäsosaan.
Sähköautoja valmistavan Teslan osakkeenomistajat ovat hyväksyneet yhtiön toimitusjohtaja Elon Muskille annettavan massiivisen palkkiopaketin. Paketti sai yli 75 prosentin tuen osakkaiden keskuudessa.
Paketissa on määritelty muun muassa operationaalisia tavoitteita sekä tavoitteita Teslan markkina-arvon kasvulle. Jos yhtiö pääsee kaikkiin tavoitteisiin, Musk saa palkkiona Teslan osakkeita yhteensä noin biljoonan dollarin edestä.
Paketin tavoitteeksi on ilmoitettu Muskin pitkäaikainen sitouttaminen yhtiön kehitykseen. Operationaalisina tavoitteina on muun muassa 20 miljoonan ajoneuvon toimittaminen ja miljoonan itseohjautuvan taksin saaminen liikennekäyttöön.
Markkina-arvon kasvattamisen viimeinen välitavoite on 8,5 biljoonassa dollarissa. Nykyisin markkina-arvoltaan suurin yritys on noin 4,2 biljoonan dollarin arvoinen Nvidia.
Teslan markkina-arvo pyörii tällä hetkellä noin 1,5 biljoonassa dollarissa.
Muskin täysi palkkio vastaa noin 12 prosenttia Teslan osakkeista. Täyden palkkion saadessaan Muskin osuus koko yhtiön omistuksesta kasvaisi noin neljäsosaan.
Tesla hyväksyi vastaavanlaisen paketin jo aiemmin, mutta delawarelaistuomari torppasi paketin kohtuuttomana. Delawaressa rekisteröitynä ollut Tesla on nykyisin rekisteröity Texasissa.