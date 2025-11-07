Kuinka monta taloa saa biljoonalla dollarilla? Autamme hahmottamaan ökysummaa suomalaisten esimerkkien kautta.
Teslan osakkeenomistajat ovat hyväksyneet yhtiön toimitusjohtaja Elon Muskille annettavan massiivisen palkkiopaketin.
Paketissa on määritelty muun muassa operationaalisia tavoitteita sekä tavoitteita Teslan markkina-arvon kasvulle. Jos yhtiö pääsee kaikkiin tavoitteisiin, Musk saa palkkiona Teslan osakkeita yhteensä noin biljoonan dollarin edestä. Hänestä tulisi siis maailman ensimmäinen biljonääri.
Koska summa on suuruudessaan käsittämättömän suuri, kokosimme listan hahmottamaan sen mittakaavaa.
Biljoonalla dollarilla (noin 866 miljardia euroa) voisi ostaa seuraavia asioita:
Kolme Suomea – valtioiden myyntihintaa on vaikea arvioida, mutta Suomen bruttokansantuote on vajaa 300 miljardia dollaria. Varaa olisi siis kolmeen Suomeen, ja taskurahaa jäisi vielä päälle.
2,5 miljoonaa omakotitaloa – omakotitalon keskihinta on Etuovi.com-sivuston mukaan Uudellamaalla 348 000 euroa. Jos halvemmat alueet otetaan mukaan, taloja riittänee jokaiselle suomalaiselle.
12 500 hävittäjää – Suomi teki mittavan hävittäjäkaupan Yhdysvaltojen kanssa ostaakseen 64 kappaletta F35-hävittäjiä. Yhden hävittäjän hinnaksi on karkeasti ottaen laskettu 80 miljoonaa dollaria. Biljoonalla Suomi voisi siis päivittää laivastoaan komeasti.
– perinteisen Juhla Mokan yhdeksän euron pakettihinta hirvittää nykytaloudessa, mutta biljoonalla saisi varmistettua loppuelämän kahvit, myös anopille ja naapurille.