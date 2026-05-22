Iran on hyödyntänyt tulitaukoa ja kohentanut sotilaallisia valmiuksiaan.
Iran on jo osin aloittanut droonituotantoaan huhtikuun alussa alkaneen tulitauon aikana, kertoo uutiskanava CNN lähteidensä perusteella.
Neljä CNN:lle puhunutta lähdettä kertoo, että Yhdysvaltain tiedustelutiedon mukaan Iran rakentaa sotilaallisia valmiuksiaan paljon nopeammin kuin alun perin arvioitiin.
Esimerkiksi ohjuslaukaisimet ja ohjusten tuotantokapasiteetti oli Yhdysvaltojen kohteena, kun maa aloitti iskut Iraniin aiemmin keväällä.
Yksi yhdysvaltalaislähde sanoo, että joidenkin tiedusteluarvioiden mukaan Iran voisi saada drooni-iskukykynsä takaisin jopa puolessa vuodessa.