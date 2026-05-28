Temu sai sakot laittomien tuotteiden myyynnistä.
EU on määrännyt kiinalaiselle verkkokauppajätti Temulle 200 miljoonan euron sakot. EU:n mukaan Temu on sallinut laittomien tuotteiden, kuten vaarallisten vauvanlelujen ja viallisten laturien myynnin.
Temulla on EU:n alueella 130 miljoonaa käyttäjää.
Nyt määrätty sakko oli vasta toinen, joka on langetettu EU:n digitaalisten palveluiden säädöksen nojalla. Ensimmäinen säädöksen nojalla määrätty sakko oli viime joulukuussa Elon Muskin omistamalle X-viestisovellukselle langetettu 120 miljoonan euron sakko.
Kaupan liitto: Pelkkä sakotus ei riitä
Kaupan liitto otti sakkoihin kantaa tuoreeltaan. Sen mukaan pelkkä sakottaminen ei riitä ratkaisemaan EU:n ulkopuolisesta verkkokaupasta aiheutuvia ongelmia.
Kaupan liiton mukaan päätös puuttua epäkohtiin on tervetullutta, mutta yksinomaan sakottamalla ei liiton mukaan luoda samoja pelisääntöjä kaikille. Myös sääntelymuutoksia tarvitaan.
Kaupan liiton toimitusjohtaja Kari Luoto sanoo viestin olevan selvä: "Jos myyt eurooppalaisille kuluttajille, sinun on noudatettava eurooppalaisia sääntöjä."