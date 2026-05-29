"Kasvu on nyt vauhdikkaampaa kuin EU-maissa keskimäärin", Tilastokeskuksesta todetaan.
Suomen talous kasvoi tammi–maaliskuussa vajaan prosentin edellisen vuosineljänneksen tasolta, käy ilmi Tilastokeskuksen tuoreista tiedoista.
Bruttokansantuote oli 0,9 prosenttia edellistä vuosineljännestä korkeampi.
– Bruttokansantuotteen suunta kääntyi positiiviseksi vuoden 2025 lopussa, ja kasvu kiihtyi kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, sanoo Tilastokeskuksen yliaktuaari Samu Hakala.
– Kasvu on nyt vauhdikkaampaa kuin EU-maissa keskimäärin, hän jatkaa.
Puolustukseen panostettiin
Tilastokeskuksen mukaan bruttokansantuotteen volyymiä kasvattivat esimerkiksi viennin ja investointien kasvu.
Bruttokansantuotteen volyymi tarkoittaa talouden tuotantoa, josta on poistettu inflaation vaikutus. Volyymin muutoksen katsotaan kertovan rehellisemmin, onko talous todella kasvanut.
Toimialoista kasvoivat etenkin metsä- ja kemianteollisuus, energia- ja vesihuolto sekä yksityiset palvelut.
– Teollisuuden hyvän tilanteen lisäksi rakentamisen alalla on kasvun merkkejä nähtävillä jo kahden peräkkäisen vuosineljänneksen ajalta, Tilastokeskuksen Hakala sanoo.
Julkisia investointeja kasvattivat erityisesti puolustusinvestoinnit, kun valtion hankkimien hävittäjien toimitukset alkoivat. Julkiset investoinnit kasvoivatkin ensimmäisellä vuosineljänneksellä peräti 30,8 prosenttia edellisestä neljänneksestä.