Danske Bank laskee Suomen kasvuennustetta tältä ja ensi vuodelta.
Danske Bankin suhdannekatsauksen mukaan bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 1,1 prosenttia ja ensi vuonna 0,8 prosenttia. Aiemmat arviot olivat 1,5 ja 1,9 prosenttia.
Pankin mukaan Lähi-idän sota ja sitä seurannut energian hintojen voimakas nousu hillitsevät kasvua.
Pankki arvioi silti, että talouden suunta pysyy nousujohteisena.
Erityisesti metalliteollisuudessa uusien tilausten määrä on noussut. Myös kemianteollisuudessa on merkkejä kysynnän vahvistumisesta.
Vienti kasvaa erityisesti Euroopan markkinoille.