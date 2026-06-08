Monilla menee helposti sekaisin yksi fakta kuituun ja täysjyvään liittyen.
Suomalaiset ovat leivän syöjiä, mutta niin näyttävät olevan myös ruotsalaiset, Leipätiedotuksesta kerrotaan. Emme kuitenkaan nautiskele leipää aivan samalla kuin länsinaapurimme. Nämä asiat tulivat ilmi Leipätiedotuksen ja Ruotsin Brödinstitutetin kuluttajatutkimuksista.
Suomalaisten täysjyväviljan ja leivän käyttöä selvitettiin Leipätiedotuksen kuluttajatutkimuksessa vuonna 2025. Sen toteutti Iro Research. Ruotsalaistutkimuksen teki Brödinstitutet vuonna 2024.
Suomalaisista jopa 72 prosenttia syö leipää päivittäin, kun Ruotsissa vain 55 prosenttia kansasta yltää samaan.
Leipä maistuu suomalaisille sekä aamupalalla että iltapäivällä, ja sitä saatetaan syödä myös välipalaksi. Ruotsissa leipä on pääasiassa aamupalaruoka. Suomalaiset syövät leipää ruotsalaisia useammin myös lounaalla ja päivällisellä.
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Enemmän puuroa suomalaisten suuhun
Myös suhtautuminen leipään on kahden maan välillä erilainen. Kaikista ruotsalaisista 59 prosenttia ajattelee, että voileivästä voi koostaa täysipainoisen aterian, kun Suomessa tätä mieltä on vain 44 prosenttia.