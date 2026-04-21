Katalysaattorivarkaudet ovat lisääntyneet Itä-Suomessa merkittävästi tänä vuonna.

Itä-Suomen poliisilaitos pyytää kansalaisilta havaintoja epäilyttävästä toiminnasta liittyen katalysaattorivarkauksiin.

Katalysaattorivarkauksia on tapahtunut Itä-Suomessa alkuvuoden aikana jo nelinkertainen määrä koko viime vuoteen verrattuna. Ne kohdistuvat erityisesti pysäköityihin ajoneuvoihin taajamien erilaisilla pysäköintialueilla ja taloyhtiöiden pihoilla.

Poliisin havaintojen perusteella katalysaattorivarkaudet kohdistuvat usein tietyntyyppisiin ajoneuvoihin. Erityisessä riskissä ovat yleiset henkilöautomallit, kuten Toyotan ja Hondan ajoneuvot.

Riskiryhmään kuuluvat myös korkean maavaran autot, kuten katumaasturit ja pakettiautot, koska niissä katalysaattori on helpommin ja nopeammin irrotettavissa.

Katalysaattori irrotetaan ajoneuvosta usein vain muutamassa minuutissa.

Ilmoita havainnoista poliisille

Katalysaattorivarkauteen voi viitata esimerkiksi se, että autan alla tai vieressä on henkilö tai henkilöitä ilman selkeää syytä, ajoneuvon alta kuuluu metallin sahaamista tai kolinaa, ajoneuvo on nostettuna tunkilla epätavallisessa paikassa. Havaittaessa paikalta saatetaan poistua nopeasti.

Jos varkaus on juuri tapahtumassa, poliisi neuvoo soittamaan hätänumeroon 112.