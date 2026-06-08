Iran iski ohjuksilla Israeliin, minkä jälkeen Israel kertoo tehneensä vastaiskuja.
Israel sanoo ilmavoimiensa iskeneen Iranin hallinnon sotilaskohteisiin Iranin länsi- ja keskiosissa. Iranin valtiollisen television mukaan räjähdyksiä on kuultu Isfahanissa, Karajissa, Tabrizissa ja Teheranissa.
Iranin vallankumouskaarti ilmoitti sunnuntai-iltana laukaisseensa ohjuksia kohti Pohjois-Israelissa sijaitsevaa lentotukikohtaa. Kaarti sanoi kyseessä olleen vastaus Israelin sunnuntaisiin iskuihin Libanonin pääkaupunki Beirutin esikaupunkialueille.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kehotti sunnuntaina Israelin pääministeri Benjamin Netanjahua pidättäytymään kostoiskusta Irania vastaan, kertoi uutissivusto Axios.