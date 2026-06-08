Florentino Perez voitti Real Madridin ensimmäisen aidon puheenjohtajavaalin kahteen vuosikymmeneen ja varmisti neljä lisävuotta seuran johdossa.

Real Madrid TV julisti 79-vuotiaan rakennusalan pohatan vaalin voittajaksi sunnuntai-iltana, ja haastajana mukaan lähtenyt Enrique Riquelme myönsi tappionsa reilu tunti ennen tuloksen vahvistumista.

– Haluan onnitella Florentino Perezin kampanjaa voitosta. Real Madrid ei tule olemaan toista 20:tä vuotta ilman vaaleja, Riquelme sanoi toimittajille.

Vaalissa äänesti 33 555 jästentä, joista 65 prosenttia antoi äänensä Perezille ja 35 prosenttia Riquelmelle.

Perez määräsi vaalit 12. toukokuuta, vaikka hänen puheenjohtajakauttaan oli jäljellä kaksi vuotta. Kaksi päivää aiemmin oli varmistunut, että Real Madrid jäi toisella peräkkäisellä kaudella ilman pokaaleja arkkivihollinen FC Barcelonan varmistettua La Ligan mestaruuden joukkueiden kohdattua El Clasicossa.

Perezistä tuli Real Madridin puheenjohtaja ensimmäisen kerran vuonna 2000, ja vuodesta 2009 lähtien hänet oli valittu jatkokaudelle viidesti ilman vastustajaa.

Seura ei ennen tätä ollut pitänyt virallista puheenjohtajavaalia vuoden 2006 jälkeen.

Ennen viikonlopun äänestystä Perez lupasi nimittää Real Madridin uudeksi päävalmentajaksi Jose Mourinhon, joka luotsasi viime kaudella Benficaa. Mourinholla on aiempaa päävalmentajakokemusta Real Madridista vuosilta 2010–2013.

Hän on myös sanonut, että puolustajat Ibrahima Konate ja Denzel Dumfries ovat seuran ensimmäiset pelaajahankinnat, mikäli hänet valitaan.

Tämän lisäksi Perez on luvannut tekevänsä "ainakin 150 miljoonan euron" tarjouksen nimettömästä hyökkäyspään pelaajasta.

– Tiistaina, tai jo tain sinne päin, tulen tekemään tarjouksen merkittävälle Mestarien liiga -seuralle mahtavasta pelaajasta. Se tulisi olemaan suurin summa, jonka Real Madrid on koskaan maksanut yhdestä pelaajasta, Perez sanoi mukaan.