Käytettyjen täyssähköautojen myynti on kasvanut Suomessa huomattavasti Iranin sodan myötä. Esimerkiksi Nettiauto-sivustolla käytettyjen täyssähköautojen myynti kasvoi maaliskuussa yli 60 prosenttia vuoden takaisesta.

Polttoaineiden kova hinnannousu on saanut monilla ostohousut jalkaan tai ainakin vauhdittanut aiempia aikeita. Kauppiaiden mukaan tällä hetkellä etenkin dieselhybrideistä halutaan nyt eroon ja tilalle käytetty täyssähköauto.

Vaihtoautokauppa Kiesin myymälävastaava Eelis Björkman Espoon Koskelossa kertoo myyneensä tällä viikolla pelkkiä sähköautoja.

– Se aktivoitui siinä pari viikkoa sitten, mutta varsinkin tämä viikko on ollut tosi intensiivinen näiden sähköautojen osalta, Björkman kertoo.

Kysytyimpiä ovat tällä hetkellä Björkmanin mukaan täyssähköautot 20–30 000 euron hintaluokassa, ja etenkin Polestar 2 kiinnostaa.

Muutaman vuoden sisällä myös kuluttajien tietoisuus on kasvanut ja kysymyksiä kauppiaille hahmotellaan kuulemma jopa tekoälyllä.

– Kaupanteko on muuttunut niin, että ihmiset haluavat enemmän lisätietoa autoista. Teemme esimerkiksi erinäisiä pohjatarkastuksia ja akkutestejä, mikä on hyvä niin asiakkaalle kuin meille, Björkman kertoo.

Ei vuoden 2022 kaltaista hysteriaa

Vaikka kauppiaiden mukaan ei olla vuoden 2022 tasolla sähköautohysteriassa, kun Venäjän hyökkäys Ukrainaan aiheutti oman öljykriisinsä, on kysyntä noussut jo alkuvuoden aikana.

Käytettyjen autojen myyntijakauma käyttövoimittain tammi–maaliskuussa 2026. Lähde: Netwheels Mittaristo.