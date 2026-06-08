Terveystalo kertoo asiasta tiedotteessaan.
Terveystalo ostaa optikkoliike Silmäaseman, yhtiö kertoo tiedotteessa.
Yritysoston kauppahinta ilman velkoja ja käteisvaroja on yli 570 miljoonaa euroa.
Terveystalo sanoo pyrkivänsä ostolla vauhdittamaan kasvuaan ja vahvistamaan asemaansa kasvavilla silmäterveyden markkinoilla. Järjestelyn toteutuessa terveyspalveluja tarjoavasta Coronariasta tulee Terveystalon suurin osakkeenomistaja.
Coronaria tulee hallitsemaan noin 15 prosenttia Terveystalon ulkona olevista osakkeista ja äänioikeuksista.