Tero Seppälä on sijoittunut parhaana suomalaisena 17:nneksi ampumahiihdon miesten maailmancupin takaa-ajokilpailussa Saksan Oberhofissa.
Neljä ohilaukausta keränneen Seppälän ero kärkeen oli 1.04,1 minuuttia. Seppälä lähti ladulle sijalta 22, joten suomalainen nousi mukavasti viisi pykälää ylöspäin.
Olli Hiidensalo oli 29:s, Jimi Klemettinen 34:s, Otto Invenius 50:s ja Tuomas Harjula 53:s.
Kilpailun voitti Italian Tommaso Giacomel, joka oli ykkönen kuudesta sakosta huolimatta. Giacomel voitti myös torstain pikakisan. Toiseksi ylsi Norjan Martin Uldal ja kolmanneksi Ruotsin Sebastian Samuelsson.