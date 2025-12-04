Vaasalaisklinikalle tuodun koiran suu oli erittäin huonossa kunnossa. Eläinlääkäri muistuttaa, että lemmikkien hampaidenhoidossa ei ole oikoteitä.
Vaasalaiselle eläinklinikalle tuotiin koira, jonka hampaat olivat erittäin huonossa kunnossa. Eläinklinikka Saaren julkaisemassa kuvassa näkyy paksu kerros hammaskiveä, joka on vaaraksi koiran terveydelle.
MTV Uutiset tavoitti koiraa hoitaneen eläinlääkäri Assaf Wydran. Hän kertoo asiakkaan käyttäneen koiran hammaskiven poistossa huoltoasemalla pakettiautossa elokuussa.
– En aluksi edes ymmärtänyt, mistä oli kyse. En ole koskaan kuullutkaan tällaisesta, Wydra sanoo.
Röntgenkuvien jälkeen selvisi, että 13 hammasta oli niin huonossa kunnossa, että ne täytyi poistaa.
Omistaja oli tilanteesta Wydran mukaan järkyttynyt.
Eläinlääkäri: Hammaskiven poisto kuuluu vain eläinlääkäreille
Wydra muistuttaa, että Suomessa hammaskiven poistaminen eläimiltä on eläinlääkärin tehtävä. Toimenpide tehdään hänen mukaansa aina nukutuksessa, koska ilman sitä, hampaiden ja ienten kuntoa ei voi turvallisesti tutkia tai hoitaa.
– Mikään ultraääniharja ei poista hammaskiveä, se voi poistaa plakkia ja bakteereita, Wydra lisää.