Koira kävi "hammaskiven poistossa" pakettiautossa huoltoasemalla – eläinlääkäri joutui poistamaan 13 hammasta Koiran suussa oli erittäin paljon hammaskiveä. Koiralta jouduttiin poistamaan jopa 13 hammasta. Eläinklinikka Saari / Assaf Wydra Julkaistu 28 minuuttia sitten Pauliina Ainasoja pauliina.ainasoja@mtv.fi Vaasalaisklinikalle tuodun koiran suu oli erittäin huonossa kunnossa. Eläinlääkäri muistuttaa, että lemmikkien hampaidenhoidossa ei ole oikoteitä. Vaasalaiselle eläinklinikalle tuotiin koira, jonka hampaat olivat erittäin huonossa kunnossa. Eläinklinikka Saaren julkaisemassa kuvassa näkyy paksu kerros hammaskiveä, joka on vaaraksi koiran terveydelle. MTV Uutiset tavoitti koiraa hoitaneen eläinlääkäri Assaf Wydran. Hän kertoo asiakkaan käyttäneen koiran hammaskiven poistossa huoltoasemalla pakettiautossa elokuussa. – En aluksi edes ymmärtänyt, mistä oli kyse. En ole koskaan kuullutkaan tällaisesta, Wydra sanoo. Lue myös: MTV halusi selvittää eri tapoja hoitaa koiran hampaita – yhtäkkiä esille otettiin juristit Kyseessä oli pieni, sekarotuinen koira, jonka yleiskuntoa Wydra kuvailee hampaista huolimatta melko hyväksi. Eläinklinikka kertoi tapauksesta myös sosiaalisen median kanavissaan, joka on herättänyt paljon keskustelua. Juttu jatkuu





Pakettiautovastaanotolla asiakkaalle oli kerrottu, että yksi hammas tulisi tarkistuttaa ja poistaa eläinlääkärin vastaanotolla.

Kun eläinlääkäri yritti tutkia koiran suuta, koira reagoi aggressiivisesti. Wydran mukaan koiran käytös kertoo pelosta ja voimakkaasta kivusta.

Koiralle piti varata uusi aika, jolloin koira tutkittiin rauhoitettuna.

Asiakas oli kertonut eläinlääkärille, että aiemmassa toimenpiteessä käytettiin hanskoja puremien ehkäisemiseksi. Wydra pitää tätä toimintatapaa outona.

– Me (eläinlääkärit) emme tee niin. Emme kohdista koiraan tarpeetonta voimaa. Emme halua aiheuttaa koiralle kipua tai stressiä, hän selventää.

Hammaskiveä oli kertynyt vuosien ajalta

Kun koira myöhemmin rauhoitettiin ja sille tehtiin perusteellinen hammastutkimus, tilanne valkeni nopeasti.

– Hammaskiveä oli suussa valtavasti. Sitä ei ollut poistettu elokuussa, vaan se oli kertynyt vuosien ajalta, Wydra sanoo.

Röntgenkuvien jälkeen selvisi, että 13 hammasta oli niin huonossa kunnossa, että ne täytyi poistaa.

Omistaja oli tilanteesta Wydran mukaan järkyttynyt.

Eläinlääkäri: Hammaskiven poisto kuuluu vain eläinlääkäreille

Wydra muistuttaa, että Suomessa hammaskiven poistaminen eläimiltä on eläinlääkärin tehtävä. Toimenpide tehdään hänen mukaansa aina nukutuksessa, koska ilman sitä, hampaiden ja ienten kuntoa ei voi turvallisesti tutkia tai hoitaa.

– Mikään ultraääniharja ei poista hammaskiveä, se voi poistaa plakkia ja bakteereita, Wydra lisää.

Hän ei syytä yksittäistä toimijaa, mutta toivoo, että ilmiöön puututtaisiin laajemmin.

– Tällaisia palveluja tarjotaan muuallakin Suomessa.

Hoitamattomat hampaat ovat iso terveysriski

Wydran mukaan ilman nukutusta tehtävät "hammaskiven poistot" voivat pahimmillaan viivästyttää oikeaa hoitoa vuosilla, kuten nytkin kävi. Sillä välin eläin kärsii.

– Koirat eivät aina näytä kipua, mutta ne kärsivät silti. Jos omistaja uskoo, että hampaat on hoidettu, hän ei välttämättä hakeudu ajoissa eläinlääkärille.

Hoitamaton hammaskivi ja ientulehdus voivat levitä myös muualle elimistöön ja aiheuttaa tulehduksia sydämessä, maksassa tai munuaisissa.

Siksi Wydra korostaa, että hampaiden kunto on lemmikin yleisterveyden kannalta tärkeä osa hoitoa.

Hän kannustaa omistajia harjaamaan koiran hampaat päivittäin ja hakemaan apua aina päteviltä ammattilaisilta.

– Ei ole olemassa oikotietä. Jos hammaskiveä on, se poistetaan eläinlääkärissä nukutuksessa.

8:46 Katso myös: Video näyttää, miten nukutetulta koiralta poistetaan hammas, kun Mazu-koira käy hammashoidossa. Video ei välttämättä sovi herkille!