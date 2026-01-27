Coco Gauff yritti Australian avoimen tennisturnauksen tappionsa jälkeen päästä piiloon purkamaan turhautumistaan, mutta tv-kamerat löysivät hänet käytävältäkin.
Gauff hävisi tenniskauden ensimmäisen grand slam -turnaukseen puolivälierässä Elina Svitolinalle erin 1–6, 2–6.
Yhdysvaltalaispelaaja poistui alle tunnin ryöpytyksen jälkeen pettyneenä areenalta. Pukukoppikäytävällä hän aloitti hillittömän mailan pirstomisen.
Gauff luuli olevansa tässä vaiheessa katseilta piilossa, mutta tv-kamerat tallensivat koko ajan hänen riehumistaan lähietäisyydeltä. Kaiken huipuksi tennistähden heikko hetki päätyi tv:n ottelulähetykseen ja videona ympäri sosiaalista mediaa.
– Yritin mennä jonnekin, missä ei ole kameroita, Gauff kertoi BBC:n mukaan.
– Jotkut hetket – sama tapahtui Arynalle (Sabalenka) sen jälkeen, kun hän pelasi minua vastaan US Open finaalissa – tuli jättää ajamatta lähetyksessä.
Sabalenka antoi mailalleen kyytiä kulisseissa syyskuussa 2023. Myös tämä päätyi vastoin pelaajan tahtoa julkisuuteen.
– Ehkä joitain keskusteluita voisi käydä, koska minusta tuntuu, että tässä turnauksessa ainoa yksityinen paikka on pukukoppi, Gauff kritisoi.