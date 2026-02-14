Olympiacurlingissa kiehui oikein reippaasti. Ruotsin leiri syytti Kanadaa huijaamisesta perjantain ottelussa.

Miesten curlingturnauksen ottelu Ruotsi–Kanada oli värikäs tapaus.

Aftonbladetin mukaan ottelun ilmapiiri oli kauttaaltaan huono. Yhdessä vaiheessa Kanadan leiri syytti Ruotsia jonkinlaisesta suorituksen häirinnästä.

Ruotsin pelaajien kerrotaan valittaneen tuomaristolle useaan otteeseen, että Kanadan pelaajat syyllistyivät tuplakosketukseen. Liikkeelle laitettua kiveä ei saa koskettaa enää uudestaan.

Draaman kierteet tiukkenivat, kun Kanada vastasi huutelemalla samaa syytöstä myös Ruotsin pelaajille. Kanadalaiset myös tutkivat ruotsalaisten kiviä teatraalisesti ennen sinikeltaisten pelivuoroa.

Yhdeksännen pään kohdalla kuultiin jopa sanaharkka. Ruotsin Oskar Eriksson ja Kanadan Marc Kennedy ottivat yhteen. Kennedy kiisti joukkueensa huijanneen.

– Kuka? En ole tehnyt niin kertaakaan, fuck off! Kennedy ärähti.

– Voin näyttää sinulle videon ottelun jälkeen, ruotsalainen jatkoi.

– Älä viitsi, Oscar. Mene hiiteen. En välitä paskaakaan, Kennedy paahtoi.

Aftonbladetin mukaan Kennedy oli yllättynyt syytöksistä, mutta kertoi kunnioittavansa Ruotsin Erikssonia.

Kuinka paljon sinulla on kunnioitusta henkilöä kohtaan, jolle huudat "fuck off"?

– Etkö ole koskaan nähnyt kahden miehen käyvän kiivasta keskustelua? Mistä olet kotoisin? Kennedy vastasi.

Toimittaja kertoi olevansa ruotsalainen.

– Ei se haittaa. Minun ei tarvitse puolustautua toimittajaa vastaan. En pidä siitä, että minua syytetään huijaamisesta 25-vuotisen curlinguran ja neljän olympiaturnauksen jälkeen, Kennedy puuskahti.

Kanadan pelaaja Ben Herbert piti ruotsalaismedian kysymyksiä huvittavina.

– En edes tiedä mitä sanoisin. Olemme pelanneet curlingia 25 vuotta tällä tasolla, enkä ole koskaan kuullut mitään tällaista, Herbert sanoi.

Hänen mukaansa huijaussyytökset olivat Ruotsin keino horjuttaa kanadalaisia.

Entäpä se lopputulos? Kanada oli parempi pistein 8–6.