Takatalvi piipahti Suomessa, mutta rajan takana Moskovassa rytisi kunnolla.
Moskovaan satoi yhdessä yössä 12 senttiä lunta ja 55 vuotta vanha ennätys (10 cm) meni uusiksi, kertoo uutistoimisto Enex.
Rankka lumisade ja tuulenpuuskat kaatoivat Venäjän pääkaupungissa noin 50 puuta ja katkoivat myös sähkölinjoja. Puuskat ylsivät sisämaassakin lähes myrskylukemiin.
Pormestari Sergei Sobyanin kertoi, että kaupunki on hälytystilassa. Sade vaihtui myös vetisemmäksi, ja kokonaissademäärä (16 mm) ylitti ajankohdan ennätyksen vuodelta 1880.
Huhtikuun lopun takatalvi sotki myös kaupungin liikenteen lentokenttää myöten.
Kaupunki keskeytti sähköpotkulautojen ja kesärenkailla varustettujen kimppakyytien vuokrauksen ja kehotti asukkaita käyttämään julkista liikennettä ja välttämään tarpeetonta matkustamista.
Useimmat puistot suljettiin turvallisuussyistä. Sääennusteiden mukaan lumisade jatkuu vielä tiistaina.