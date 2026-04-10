Savupatsas ja valtava jyrinä sai joukkion hätääntymään. Katso video kraaterin reunalta yltä.
Vaeltajat pakenivat henkensä edestä, kun Dukono-tulivuori purkautui Indonesiassa 6. huhtikuuta.
Uutistoimisto Reutersin mukaan joukkio oli juuri saavuttanut kraaterin reunan, kun savupatsas alkoi nousta tulivuoresta valtavan jyrinän saattelemana. Videolta voi nähdä, miten voimistuva pauke saa ryhmän hätääntymään.
Videolla jotkot huutavat ystäviään pysymään rauhallisina, sillä he huomaavat tuulen kuljettavan savua heistä vastakkaiseen suuntaan.
– Se oli niin pelottavaa. Lähdimme heti sen jälkeen, yksi kiipeilijöistä kertoo uutistoimiston mukaan.
Paikallisviranomaisten mukaan tuhkapilvi nousi lopulta lähes puolentoista kilometrin korkeuteen, ja päästöjen intensiteetti vaihteli kohtalaisesta voimakkaaseen.
Indonesia sijaitsee Tyynenmeren tulirenkaalla, joka tunnetaan lukuisista aktiivisista tulivuoristaan.