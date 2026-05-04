Giulianin tilasta ei ollut heti tarkempia tietoja.

New Yorkin entinen pormestari Rudy Giuliani on sairaalahoidossa ja hänen tilansa on kriittinen, mutta vakaa. Asiasta kertoo Giulianin tiedottaja.

Tiedottaja Ted Goodman ei välittömästi antanut lisätietoja Giulianin tilasta tai siitä, kuinka kauan hän on ollut sairaalassa.

– Pormestari Giuliani on taistelija, joka on kohdannut kaikki elämänsä haasteet horjumattomalla voimalla. Hän taistelee nyt samalla voimalla, Goodman sanoi lausunnossaan.

"Amerikan pormestari" ja Trumpin liittolainen

81-vuotias Giuliani sai kiitosta tavastaan reagoida WTC-iskuihin 11.9.2001 ollessaan kaupungin pormestari. Hän sai silloin lempinimen Amerikan pormestari.

Giuliani työskenteli presidentti Donald Trumpin asianajajana tämän epäonnistuneissa yrityksissä kumota vuoden 2020 vaalien tulokset. Yritys johti rikossyytteisiin Giuliania vastaan kahdessa Yhdysvaltain. Giuliani on kiistänyt syyllistyneensä väärinkäytöksiin.

Trump kutsui sosiaalisen median julkaisussa Giuliania "New Yorkin historian parhaaksi pormestariksi" ja sanoi, että demokraatit olivat kohdelleet häntä kaltoin.

Giuliani joutui viime syksynä auto-onnettomuuteen ja oli silloin myös sairaalahoidossa.