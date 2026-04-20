Japanissa on annettu tsunamivaroitus maanjäristyksen jälkeen.
Pohjois-Japaniin on iskenyt maanjäristys, kertoo Japanin ilmatieteen laitos.
Alueelle on annettu tsunamivaroitus, ja ilmatieteen laitos on ennustanut aaltojen nousevan jopa kolmen metrin korkuisiksi.
Suurimpia aaltoja odotetaan Iwaten, Aomorin ja Hokkaidon prefektuureihin.
Viranomaiset ovat kehottaneet pohjoisten rannikkoseutujen asukkaita siirtymään välittömästi turvaan esimerkiksi korkeammille alueille.
Järistys oli ilmatieteen laitoksen mukaan voimakkuudeltaan 7,5. Sen keskus sijaitsi Tyynellämerellä kymmenen kilometrin syyvyydessä.
Japani sijaitsee maanjäristysherkällä alueella. Siellä tapahtuu järistyksiä säännöllisesti. Vuosittain Japanissa koetaan satoja maanjäristyksiä, joista valtaosa ei aiheuta vahinkoja.