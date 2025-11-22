



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota



Kuolonkolarissa loukkaantunutta suomalaismiestä huijattiin törkeästi heti turman jälkeen – "Hädällä tehdään rahaa" Calle Vitelin Egyptin-matka päättyi kolariin, jonka jälkiä on paikkailtu Suomessa. Calle Viteli Julkaistu 13 minuuttia sitten Piia Turunen piia.turunen@mtv.fi Vantaalainen Calle Viteli joutui huijatuksi, kun hän makasi loukkaantuneena egyptiläisessä sairaalassa vakavan bussiturman jäljiltä. Viteli varoittaa muita matkailijoita haksahtamasta samaan ansaan. Calle Vitelin Egyptin-loma päättyi viikko sitten turistibussin ja rekan yhteentörmäykseen Hurghadan ja Kairon välisellä moottoritiellä. Lue myös: Suomalaisperheen isä kertoo kauhunhetkistä Egyptissä: "Bussi oli täysin murskana" Viteli oli vaimonsa ja viiden lapsensa kanssa bussissa, jonka kuljettaja sekä yksi matkustaja kuolivat. Kymmenien muiden loukkaantuneiden tavoin Viteli kuljetettiin pikavauhtia lähimpään mahdolliseen sairaalaan Ras Gharibiin keskellä aavikkoa. – Vakavasti loukkaantuneita oli aika paljon, joten siellä neulottiin ihmisiä nopeasti kasaan ilman puudutteita. Paikat olivat likaiset, kärpäsiä lenteli ympäriinsä, ovia ei ollut missään ja vessat olivat mitä olivat, Viteli kertoo MTV Uutisille. Perheen oli tarkoitus siirtyä pian vakuutusyhtiönsä verkostoon kuuluvaan sairaalaan. Ei mennyt kauaa, kun Vitelin vaimolle soittikin Ifin lääkäriksi esittäytynyt henkilö eräästä paikallisesta hoitolaitoksesta.





– Hän selitti, että minut pitäisi nyt siirtää sinne, Viteli sanoo.

Vaimo kieltäytyi, koska vakuutusyhtiö ei ollut ollut heihin suoraan yhteydessä asiasta.

Seuraavaksi paikalle ilmestyi soittajan mainitsemasta sairaalasta "iso ryhmä puku päällä olevia miehiä".

– He väittivät kiven kovaa arabiaa ja huonoa englantia puhuen, että If on päättänyt, että me menemme nyt sinne. Tiedot ja luvat olivat muka kunnossa, vaikka me emme edelleenkään olleet saaneet mitään päätöstä.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Kuvassa Viteli egyptiläisessä sairaalassa onnettomuuden jälkeen.Calle Viteli

Viteli kuvailee tilannetta kaoottiseksi.

– Kun itselläkin oli kipuja ja huoli lapsista, niin ei osannut olla tarkkana tai kyseenalaistaa enempää. Allekirjoitimme kasan papereita ja suostuimme siirtoon.

Paikan päällä Viteli ihmetteli sairaalan sotkuisuutta, puutteellista hygieniaa ja vanhanaikaisia laitteita, mutta totuus paljastui vasta seuraavana päivänä.

– Ifiltä soitettiin meille, että miksi olen siellä. Kyseinen sairaala oli kuulemma heidän mustalla listallaan. Meitä oli siis puhtaasti huijattu, Viteli kertoo.

"Ihmisten hädällä tehdään bisnestä"

Jälkikäteen Viteli toivoo, että olisi kuunnellut tarkemmin vaistojaan.

– Kaikesta näki, että homma ei ollut siellä ihan niin kuin pitäisi. Vaarana oli, että minut olisi leikattu siellä huonosti ja leikattu myös sellaisia paikkoja, joita ei kuuluisi leikata.

Vitelillä ei esimerkiksi tosiasiassa ollut lonkkamurtumaa, joka hänellä alun perin diagnosoitiin. Osaa muistakin vaurioista oli suurenneltu.

– He halusivat vain päästä leikkaamaan, jotta saisivat siitä rahaa. Ihmisten – uhrien – hädällä tehdään siellä oikeasti bisnestä. Se on ihan järkyttävää.

– Sanoin ihan suoraan, että te valehtelitte meille.

Viteli kertoo henkilökunnan ilmeen muuttuneen, kun he tajusivat jääneensä kiinni.

– Heille tuli kiire kehua sairaalaa ja vakuuttaa, että pääsisin heti leikkaukseen ja seuraavana päivänä kotiin.

– Siinä vaiheessa sanoin, että te ette tee minulle enää mitään. Jos minut olisi leikattu siellä, en todennäköisesti kävelisi sillä jalalla enää ikinä, Viteli toteaa.

Ambulanssilennolla Suomeen

Tilanteen tultua ilmi vakuutusyhtiön lähettämä ambulanssi haki Vitelin tunneissa oikeaan paikkaan Elgounan sairaalaan.

– Ero kahteen ensimmäiseen paikkaan oli huima. Ihan loistava, korkeatasoinen sairaala, Viteli kuvailee.

Infektioriskin minimoimiseksi Viteli päätettiin leikata vasta Suomessa. Muu perhe lähti edeltä kotiin. Viteli odotteli ambulanssilentoa sunnuntaihin asti ja saapui Suomeen maanantaiyönä.

Tutkimuksissa varmistui, että Vitelin keuhkoissa oli hieman nestettä, nilkka murtunut ja polvi täysin murskana.

– Ihmettelen itsekin, miten olen päässyt bussista omin jaloin pois, mutta jotenkin olen sieltä romun seasta nilkutellut.

Viteli kertoo istuneensa bussin vasemmalla puolella, johon törmäys kohdistui pahimmin.

– Oikealla puolella istunut vaimoni oli bussissa ainoa, joka pystyi välittömästi toimimaan. Hän alkoi rikkoa ikkunoita, jotta happi kulkisi, käskytti paniikissa olleet ihmiset ulos ja huolehti, että saimme omat lapsemme kasaan ja pihalle, Viteli kertoo.

Vitelin mukaan bussin kaikki penkit olivat irronneet kiinnityksistään törmäyksen voimasta. Osa ihmisistä oli niin pahoin loukkaantuneita, ettei heitä saatu heti ulos.

"Jo matkan alussa tuntui turvattomalta"

Tällä hetkellä Viteli toipuu vuodepotilaana Peijaksen sairaalassa. Polvileikkaus on takana, nilkan tukeminen edessä.

Kunhan kivut hellittävät, liikkumista aletaan harjoitella ensin pyörätuolilla, sitten kävelykepeillä. Työkykyiseksi palautuminen vienee muutaman kuukauden.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Calle Viteli Peijaksen sairaalassa polvileikkauksen jälkeen.Calle Viteli

Gizan pyramidit, jonne Vitelin perhe oli matkalla turman sattuessa, jäivät heiltä näkemättä. Niiden piti olla matkan kohokohta.

– Teimme vaimon kanssa koko kesän töitä – vaimo peräti kahta – pitämättä yhtään lomaa, jotta pääsisimme tälle reissulle. Tämän kokoiselta perheeltä se maksaa kuitenkin monta tuhatta euroa.

Viteli ei aio lopettaa matkustelua, mutta ei myöskään palata Egyptiin "ihan lähiaikoina". Jos hän joskus menee takaisin, se tulee tapahtumaan ilman lapsia ja lentämällä suoraan Kairoon lähemmäs pyramideja.

– En enää koskaan mene Hurghadan ja Kairon väliä autolla. Siellä ajetaan järjetöntä vauhtia huonokuntoisilla välineillä huonokuntoisella tiellä. Jo matkan alussa tuntui turvattomalta, kun bussi heittelehti ja kolisi niin lujaa.

Nyt Viteli on kiitollinen kattavasta matkavakuutuksesta, joka mahdollisti myös ambulanssilennon kotiin. Lisäoppina hän kehottaa turisteja tarkkaavaisuuteen.

– Ei tämä sairaalahuijaus ollut ainoa laatuaan, vaan ihmisiä huijataan etenkin köyhillä alueilla muussakin. Yllätyksenä silti tuli, että onnettomuuden uhreillakin tehdään rahaa.

Toisaalta samaan aikaan vieraanvaraisuus oli Egyptissä omaa luokkaansa.

– Hotellissa hommattiin varta vasten lääkäri vaimoani ja lapsiamme varten, kuskattiin huoneeseen ruokaa ja juomaa ja huolehdittiin siitä, että vaimo sai nukkua. Hotellin johto kävi jopa katsomassa minua sairaalassa, Viteli kuvailee.

Vakuutusyhtiö tunnistaa potilaiden "kalastelun"

Vakuutusyhtiö If ei ota kantaa yksittäistapaukseen, mutta yhtiön matkakorvauksista vastaava claims manager Tiina Isoniemi kommentoi aihetta MTV Uutisille yleisellä tasolla sähköpostitse.

– Valitettavasti tällaista hoitolaitosten asiakkaiden "kalastelua" kyllä tapahtuu jonkin verran, Isoniemi kirjoittaa vastauksessaan.

– Potilaiden "kalastelua" tapahtuu erityisesti turistialueilla ja paikallisten sairaaloiden edustajia saattaa ilmaantua esimerkiksi onnettomuuspaikoille hankkimaan asiakkaita, Isoniemi jatkaa.

Tilastotietoa tapausmääristä ei ole, mutta ilmiö on Ifin matka-avun tiedossa. Sieltä saa myös apua, jos tällaiseen kalasteluun törmää. Isoniemi kehottaakin tarkistamaan matkavakuutuksen voimassaolon ja tallentamaan matka-avun numeron puhelimeen jo ennen matkaa.

– Matkavakuutus ei vain korvaa, kun jotain sattuu, vaan matka-avun kautta saa apua juuri tällaisiin haastaviin tilanteisiin jo paikan päällä, Isoniemi kirjoittaa.

Jos "kalastelijoiden" syöttiin vahingossa tarttuu, maksumieheksi ei kuitenkaan pitäisi itse joutua: Isoniemen mukaan matkavakuutuksesta korvataan vakuutussopimuksen ja -ehtojen mukaista hoitoa hoitopaikasta riippumatta.

Vakuutusyhtiön kartoittamat hoitolaitokset kuitenkin todennäköisemmin täyttävät laatuvaatimukset muun muassa hygienian ja lääketieteellisten hoitokäytäntöjen suhteen.

– Verkostoa pidetään koko ajan yllä ja arvioidaan säännöllisesti laatuvaatimusten täyttymisen varmistamiseksi. Arvioinnissa tarkastellaan hoitolaitosten lääketieteellisiä valmiuksia sekä sujuvan yhteistyön edellytyksiä, Isoniemi kirjoittaa.

– Lisäksi kun asiakasta hoidetaan kumppanihoitopaikassamme, he laskuttavat meiltä korvattavan hoidon suoraan, jolloin asiakkaan ei tarvitse sitä itse maksaa ensin.