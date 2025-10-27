Suomalaiset ostavat nykyään verkosta tuotteita enemmän kuin koskaan ja aiempaa enemmän ulkomailta.

Verkkokauppapalvelu Vilkas Group Oy:n hallituksen puheenjohtaja Markku Korkiakoski toteaa, että Kiinasta tilataan Suomeen tuotteita "valitettavan paljon".

– Miten tämä tahti kiihtyy, niin se on huolestuttavaa, Korkiakoski kertoi Huomenta Suomen haastattelussa.

Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell toteaa, että selvitysten mukaan ihmiset ovat nyt erittäin hintatietoisia kautta linjan.

Hän huomauttaa, että tutkimuksissa on myös selvitetty keitä niin sanotut "temuttajat" ovat. Termillä "temuttaja" viitataan halpakauppa Temusta tuotteita ostaviin henkilöihin. Tulos on hieman yllättävä, sillä tutkimusten mukaan temuttajat eivät suinkaan ole vain pienituloisimpia ihmisiä.

– Kaikkein pienimmissä tuloryhmissä temuttajien määrä ei ole suurimmillaan, vaan pikkuisen pitää mennä ylöspäin haarukassa, Beurling-Pomoel kertoo.

Korkiakoski toteaa, että yli viisikymppiset temuttavat enemmän kuin nuoret.

– Varmaan siinä on tietty saituus, mikä on perisuomalainen synti. Kun sitä rahaa on, niin varaudutaan pahan päivän varalle. Ehkä tällainen ajattelu on enemmän vanhempien ihmisten riesana. Korkiakoski pohtii.

Hinta edellä

Beurling-Pomoelin mukaan hintatietoisuus soittaa suomalaisten sielun kannelta muutenkin, mutta nyt on annettu lisäksi hyvin vahva yhteiskunnallinen signaali, että "tämä on se juttu". Hän pohtii, mikä muuttaisi sen, että suomalaiset alkaisivat kuluttaa rahaa siihen tahtiin kuin tehtiin esimerkiksi viitisen vuotta sitten.

Beurling-Pomoel kertoo ymmärtävänsä, miksi ihmiset ovat hintatietoisia, mutta samaan aikaan hän on huolissaan Suomeen tilattavien halpatuotteiden turvallisuudesta.

– Me tiedämme tutkimusten mukaan, että 70–90 prosenttia (halpatuotteista) on tavalla tai toisella vaarallisia.

Hän toteaa, että moni kuluttaja ei edes tiedä tuotteiden turvallisuusongelmista.