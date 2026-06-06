Monacon formula ykkösten GP-viikonlopun harjoitukset on nyt ajettu.

Eilen molemmissa harjoitussessioissa Ferrari-kuskit ajoivat ensimmäiseksi ja toiseksi nopeimmat kierrosajat. Viimeisessä harjoitussessiossa ennen aika-ajoja Charles Leclerc ja Lewis Hamilton saivat kuitenkin katsella vierestä, kun MM-sarjaa johtava Kimi Antonelli kaahasi Mercedeksellään nopeinta vauhtia.

Harjoitusten kakkonen Leclerc jäi Antonellin ajasta 0,327 sekuntia ja harjoitusten kolmonen Hamilton 0,331 sekuntia.

Valtteri Bottas ei vieläkään saanut Cadillaciinsa vauhtia. Kolmansissa harjoituksissa 20:nneksi harjoituksissa sijoittuneen suomalaisen taakse jäivät vain Aston Martinin Fernando Alonso ja Lance Stroll.

Bottaksen tallikaveri Sergio Pérez oli suomalaista kaksi pykälää edellä, 18:s.

Aika-ajot ajetaan tänään kello 17 alkaen.