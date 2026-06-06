Fred Vasseur on sairaalahoidossa.
Ferrarin tallipäällikkö Fred Vasseur on sivussa formula ykkösten Monacon GP:n lauantaipäivästä.
Ferrari tiedotti lauantaiaamuna, että Vasseurille on tehty lääkärintarkastuksia ja ranskalainen pysyy tarkkailtavana paikallisessa sairaanhoitolaitoksessa.
– Lisätietoja hänen terveydentilastaan ei anneta, Ferrari kirjoitti.
Vasseur oli seuraamassa tapahtumia vielä perjantaina rata-alueella. Ferrarit olivat tuolloin nopeimpia kaksissa vapaissa harjoituksissa.
Lauantaina ajettujen kolmansien vapaiden harjoitusten kärkiajan kaasutteli Mercedeksen Kimi Antonelli ennen Ferrarin Charles Leclerciä ja Lewis Hamiltonia. Aika-ajot käynnistyvät Suomen aikaa kello 17.
Osakilpailu on ohjelmassa huomenna sunnuntaina.