Saksan ja Bayern Münchenin 18-vuotias tähtihyökkääjä Lennart Karl ei pysty pelaamaan MM-kisoissa. Maajoukkueen MM-leirillä loukkaantuneen Karlin reisivamman vakavuus selvisi tarkemmissa kuvauksissa.

Karl loukkaantui Saksan viimeistelyharjoituksissa ennen Suomen aikaa lauantai-iltana pelattavaa MM-kenraalia Yhdysvaltoja vastaan.

Bayern Münchenissa säkenöinyt Karl olisi ollut MM-turnauksen kolmanneksi nuorin pelaaja. Saksan päävalmentaja Julian Nagelsmann on nimennyt Karlin tilalle Red Bull Leipzigia edustavan Assan Ouedraogon.

– Olen äärettömän pahoillani Karlin puolesta, Nagelsmann totesi.

– On valtava shokki hänelle ja meille, ettei hän pysty pelaamaan MM-kisoissa. Hänen ikänsä ja edessä olevat turnaukset lievittävät tuskaa vain vähän. Olisimme rakastaneet saada pitää hänet joukkueessa.

Saksa aloittaa MM-urakkansa kesäkuun 14. päivä Curacaoa vastaan.

– Assanissa saamme pelaajan, jolla oli Lennyn tavoin loistava alku meidän kanssamme. Hän on myös erittäin lahjakas ja odotamme hänen pelaavan rohkeasti ja vapautuneesti, Nagelsmann sanoi.