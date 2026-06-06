Iranin valtiollinen televisioyhtiö kertoo, että jalkapallon MM-kisojen isäntämaa Yhdysvallat on evännyt 15:ltä Iranin maajoukkueen taustahenkilöltä viisumin maahan.
Yhdysvaltain Turkin-suurlähettiläs Tom Barrack vahvisti myöhään perjantaina, että Iranin jalkapallomaajoukkueen pelaajille on myönnetty viisumit MM-kisoja varten. Iranin tv-yhtiön mukaan osa joukkueen johtoportaasta jäi kuitenkin vaille viisumia.
Iranin osallistuminen Pohjois-Amerikassa pelattaviin MM-kisoihin on ollut epävarmaa Iranin ja Yhdysvaltain välisen sodan vuoksi.
Iranin on määrä pelata MM-kisojen kolme alkulohko-otteluaan Yhdysvalloissa.