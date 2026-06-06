Kokoomuksen puoluekokous on koolla Jyväskylässä.

Pääministeri Petteri Orpo valittiin aamupäivällä jatkokaudelle kokoomuksen puheenjohtajana ilman vastaehdokkaita, ja hän pitää linjapuheensa puoluekokoukselle kello 14.

Kukitettu Petteri Orpo kokoomuksen puoluekokouksessa tänään.Str / Lehtikuva

MTV Uutiset näyttää linjapuheen ja pian sen jälkeen noin kello 14.30 alkavan mediatilaisuuden suorana lähetyksensä tässä artikkelissa.

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Puoluekokousuutisoinnissa on noussut esiin esimerkiksi kokoomuksen naisongelma eli puolueen houkuttelevuus naisten keskuudessa.

Ennakkoon eniten mielenkiintoa on herättänyt varapuheenjohtajakisa, joka käydään ylihuomenna sunnuntaina.

Kolmea varapuheenjohtajan paikkaa tavoittelevat ennakkosuosikkeina Heikki Autto, Antti Häkkänen, Sari Multala ja Karoliina Partanen. Heidän lisäkseen ehdolla ovat ja .