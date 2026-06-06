Ukrainan presidentin mukaan laaja iskujen sarja on seurausta Venäjän aggressiosta. Hän vaatii jälleen Putinia lopettamaan sodan.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on kommentoinut viestipalvelu X:ssä Ukrainan laajoja iskuja Pietariin ja Moskovaan.
Zelenskyi vahvistaa, että Ukrainan joukot toteuttivat viime yönä laajan drooni-iskujen sarjan Venäjän alueelle. Presidentin mukaan droonit lensivät noin 1 000 kilometrin matkan Pietarin alueelle, iskivät Venäjän laivaston tukikohtaan Kronstadtissa sekä noin 500 kilometrin päähän Krasnodarin alueelle, jossa kohteena oli öljyvarasto.
Zelenskyin mukaan tuoreet iskut ovat osa Ukrainan "pitkän kantaman sanktioita" Venäjän aggressiota vastaan.
1:29Henri Vanhasen muukaan Ukrainan drooni-iskut tähtäävät Venäjän imagoon.
Vaatii sodan lopettamista
Venäjän presidentti Vladimir Putin piti linjapuheensa perjantaina Pietarissa järjestetyssä talousfoorumissa.
Edellisen kerran Ukraina iski keskiviikkoyön ja -aamun aikana sadoilla drooneilla Venäjälle Kremlille kiusalliseen aikaan, juuri kun Pietarin talousfoorumi oli alkamassa.