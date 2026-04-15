Lauttasaari-lehdessä julkaistiin toinenkin tekoälyllä julkaistu juttu.
Toinenkin Lauttasaari-lehden katuhaastattelu on osoittautunut tekoälyllä tehdyksi. Lehti kertoi asiasta verkkosivuillaan tiistai-iltana.
Lehti kertoo, että sen tuorein numero ehdittiin painaa ennen kuin paljastui, että katuhaastatteluja on sepitetty tekoälyllä. Siten myös tänään ilmestyneen numeron printtiversiossa on tekoälyllä luotu katuhaastattelu.
Ensimmäinen tekoälyllä tehty katuhaastattelu tuli ilmi, kun Helsingin Sanomat uutisoi siitä maanantaina.
Lauttasaari-lehden päätoimittaja on pyytänyt tapahtunutta anteeksi. Hänen mukaansa lehdessä tutkitaan jatkossa tarkemmin avustajien toimittamien sisältöjen aitous.