Jalankulkija jäi bussin alle Helsingissä.
Tyhjillään ollut bussi valui katua alaspäin ja törmäsi jalankulkijaan suojatiellä Senaatintorin kulmassa Helsingissä, kertoo Helsingin poliisi. Pelastuslaitoksen mukaan henkilö loukkaantui vakavasti.
Poliisin alustavien tietojen mukaan Unioninkadulle pysäköitynä ollut tyhjä linja-auto ehti valua useita kymmeniä metrejä, kunnes törmäsi suojatietä ylittäneeseen jalankulkijaan. Onnettomuudessa loukkaantunut nainen toimitettiin sairaalahoitoon.
Tapausta tutkitaan alustavasti liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja vammantuottamuksena.