Kesän ylitse ulottuva sääennuste lupaa helteitä ja pitkiä kuivia jaksoja.
Lomakausi on alkanut, ja monen mielessä pyörii kysymys kesän säästä. Meteorologi Markus Mäntykannas kertoi MTV:n Huomenta Suomessa uusimmat arviot Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksen (ECMWF) pohjalta.
– Kesäkuu on alkanut epävakaisena, mutta lämpöä on luvassa erityisesti ensi viikolle. Erityisesti Pohjois-Suomessa lämpötilat voivat nousta tavanomaista korkeammiksi.
Juhannusviikolle ennusteet lupaavat kuitenkin viileämpää ja sateisempaa säätä kuin aiempina vuosina.
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Heinäkuussa mahdollisuus helteisiin
Heinäkuun osalta Markus Mäntykannas nostaa esiin Euroopan ilmanpainepoikkeamat, jotka voivat tuoda pitkäkestoisen korkeapaineen erityisesti Länsi-Eurooppaan.
Tämä voi tarkoittaa jopa 40 asteen lämpötiloja Ranskassa, Espanjassa ja Isossa-Britanniassa.
– Ajoittain kuumuus voi levitä Suomeen. Korkeapaine voi jämähtää pitkäksi aikaa.
Elokuun ennuste jatkaa korkeapainevoittoista linjaa. Se voi tarkoittaa pitkiä kuivia kausia ja hyvin lämmintä säätä.
Meteorologi kehottaakin nauttimaan nyt alkukesän sateista, sillä myöhemmin kesällä sää näyttää huomattavasti kuivemmalta – ja kuumemmalta.