Virheellinen uutisointi drooneihin liittyen on muistutus koko mediakentälle, toteavat MTV Uutisten poliitikan toimittajat.
Huomenta Suomen Politiikan toimittajat -osiossa puhuttivat muun muassa Suomeen sunnuntaina harhautuneet droonit ja niiden uutisointi.
Puolustusvoimilla ei ollut toisesta droonista niin tarkkaa havaintoa, että oltaisiin tiedetty varmasti, mihin drooni putoaa.
– Oudolta tuntuu, että hävittäjä kykeni seuraamaan vain toista droonia, politiikan toimittaja Antonia Berg pohti.
– Ukraina vastaa Venäjän hyökkäyssotaan. Tavallaan se, että yksittäisiä drooneja valitettavasti tipahtelee nyt myös Suomeen, on ollut vähän odotettavissa, eikä se ole maailmanloppu niin kauan, kuin henkilövahingoilta vältytään. Pienellä me pärjäämme Ukrainaan verrattuna, MTV Uutisten politiikan toimittaja Alec Neihum totesi.
Sunnuntaina Helsingin Sanomat ja Ilta-Sanomat uutisoivat virheellisesti Kaakkois-Suomeen pudonneiden droonien olleen lähtöisin Venäjältä. Virheet korjattiin, ja molempien medioiden päätoimittajat pahoittelivat virheitä.
Venäjän droonien päätyminen Suomeen olisi karmaiseva uutinen, eikä tämän kokoluokan virheitä pitäisi uutistoimituksessa tapahtua, MTV Uutisten politiikan toimittaja Ossi Rajala totesi.
– Ihan ryhdikkäästi Sanoman puolelta tätä korjattiin ja pyydettiin anteeksi, pisteet siitä heille. Mutta tosi hyvä varoitus meille kaikille, ettei tekoälyyn ole sataprosenttinen luottaminen, Rajala kommentoi.