Sunnuntaina Helsingin Sanomat ja Ilta-Sanomat uutisoivat virheellisesti Kaakkois-Suomeen pudonneiden droonien olleen lähtöisin Venäjältä. Virheet korjattiin, ja molempien medioiden päätoimittajat pahoittelivat virheitä.

– Ukraina vastaa Venäjän hyökkäyssotaan. Tavallaan se, että yksittäisiä drooneja valitettavasti tipahtelee nyt myös Suomeen, on ollut vähän odotettavissa, eikä se ole maailmanloppu niin kauan, kuin henkilövahingoilta vältytään. Pienellä me pärjäämme Ukrainaan verrattuna, MTV Uutisten politiikan toimittaja Alec Neihum totesi.

– Ei tätä asiaa kyllä paranna se, että virhe oli lähtöisin tekoälystä. Eri mediataloista on vakuuteltu, että tekoälyä käytetään vastuullisesti, ja kaikki sen kertomat asiat tarkistetaan, niin sitten jossain näin tärkeässä asiassa – ihan Suomen kohtalonkysymyksessä – tällainen virhe pääsee ei pelkästään yhden, vaan kahden median kautta julki. Kyllä se herättää kysymyksiä, Neihum totesi.