Liike Nyt pitää puoluekokousta Helsingissä.

Liike Nyt on yksimielisesti valinnut Harry Harkimon jatkamaan puolueen puheenjohtajana puoluekokouksessaan lauantaina Helsingissä.

Harkimon mukaan Suomelta puuttuu kokonaan pitkän tähtäimen suunnitelma.

Hän sanoo tiedotteessa, että pelkkä leikkaaminen ei riitä ja että on saatava yritykset investoimaan ja kasvamaan sekä palkkaamaan lisää ihmisiä töihin.

Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin näyttelijänä tunnettu Petteri Summanen. Summanen asettuu myös ehdolle eduskuntavaaleihin Uudenmaan vaalipiiristä. Toiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Heidi Sukari.

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