Suomalaistähti Harri Heliövaara on hävinnyt brittiparinsa Henry Pattenin kanssa Ranskan avoimen tennisturnauksen loppuottelun miesten nelinpelissä.
Turnauksessa toiseksi sijoitetut Heliövaara ja Patten taipuivat finaalissa kärkisijoitetulle parille, Espanjan Marcel Granollersille ja Argentiinan Horacio Zeballosille selvin lukemin 4–6, 2–6.
Heliövaara ja Patten jahtasivat kolmatta grand slam -mestaruuttaan. Finaalitappio oli kaksikolle ensimmäinen grand slam -tasolla.
Heliövaara ja Patten nousevat finaalitappiostaan huolimatta maailmanlistan jaetulle kärkipaikalle.