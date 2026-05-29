Viihdetoimittajat kiinnittivät yhteen asiaan huomiota somevaikuttaja Erna Huskon anteeksipyynnössä.

Tällä viikolla toimittajat Katja Lintunen ja Silja Välske keskustelivat muun muassa somevaikuttaja Erna Huskon alkuviikon videokohusta. Husko julkaisi videon, jossa hän tanssahtelee ja taustalla näkyvät lauantai-iltana Kalasatamassa syttyneen tulipalon sammutustyöt.

Videon taustalla soi Liekinheitin-kappale ja Husko muistutti kaikkia parvekegrillaamisen vaaroista. Video oli julkaistu sunnuntaina. Videoistaan tunnettu Husko poisti kyseisen julkaisun maanantaina puoliltapäivin.

– Tämä anteeksipyyntö oli vain kuva, kuva merestä. Mikä oli mielestäni pöyristyttävää. Ehkä olisi pitänyt vastaa samantyylisellä videolla takaisin se anteeksipyyntö. Hän pahoitteli, että on julkaissut tällaisen, että on mennyt vähän yli, Lintunen pohtii.

Lintunen myös pohti, miten pitkä prosessi videon julkaisemiseen liittyy.

– Ensin hän on suunnitellut, että menee kuvaamaan videon sillalle. Hän on matkustanut sinne kuvaamaan. Sen jälkeen hän kuvaa sen, eli keimailee. Sen jälkeen miettii, että laitetaan Liekinheitin-kappale tähän. Sen jälkeen hän on laittanut kuvatekstin. Kyllähän tämä on ollut pitkäajan tuotosta, että on saanut videon julki.