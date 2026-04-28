Jimmy Kimmel vastasi Donald ja Melania Trumpin erottamisvaatimuksiin.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja ensimmäinen nainen Melania Trump vaativat, että Disneyn ja ABC:n tulisi erottaa Jimmy Kimmel. Juontaja vastasi vaatimuksiin Jimmy Kimmel Live! -ohjelmassaan ja kiisti vitsinsä olleen millään tavalla kehotus väkivaltaan.

Donald Trump ja Melania Trump julkaisivat sosiaalisessa mediassa erilliset lausumat, joissa he tuomitsivat Kimmelin vitsin, jonka tämä esitti torstaina 23. huhtikuuta nähdyssä ohjelmassaan.

Ohjelmassa Kimmel parodioi Valkoisen talon kirjeenvaihtajien tulevaa illallista. Kimmel vitsaili, että Melania säteili "odottavan lesken" hehkua tietämättä tulevasta ampumisesta.

Vitsi herätti Trumpissa ja hänen MAGA-kannattajissaan raivoa muutama päivä myöhemmin, kun Valkoisen talon kirjeenvaihtajien illallinen päättyi äkillisesti ampumatapauksen vuoksi.

Maanantai-illan jaksossa Kimmel tarttui presidenttiparin vaatimuksiin heti ohjelman alussa.

– Tiedättekö sen tunteen, kun heräät aamulla ja presidentin puoliso on julkaissut lausunnon, jossa vaaditaan sinun erottamista työpaikastasi? Kimmel kysyi ohjelmassaan maanantai-iltana Yhdysvaltain aikaa.

– Me kaikki olemme kokeneet sen. Eikö niin?

Kimmel selitti, että hänen sanavalintansa "odottava leski" oli hänen mukaansa vitsi Trumpien ikäerosta ja siitä ilon ilmeestä, joka Melanian kasvoilla on aina, kun presidentin puoliso ja presidentti ovat yhdessä.