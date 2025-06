Rakkautta kesti vain muutaman kuukauden: Trump ja Musk sanasodassa

Presidentti Donald Trump ja miljardööri Elon Musk ovat ajautuneet sanasotaan, kertoo uutistoimisto Reuters.

Trump kertoi olevansa pettynyt siihen, että Musk on julkisesti vastustanut valtavaa, muun muassa verotusta ja valtion rahankäyttöä koskevaa lakiesitystä, joka on ollut Trumpin agendan ytimessä.

Trump on nimennyt jättilakipaketin "Isoksi kauniiksi lakiesitykseksi."

– Elonilla ja minulla oli loistava suhde. En tiedä, tuleeko meillä enää olemaan, hän sanoi Valkoisessa talossa.

– Olen hyvin pettynyt Eloniin. Olen auttanut häntä paljon.

Musk näpäytti takaisin somessa

Trumpin puhuessa Teslan toimitusjohtaja Musk kommentoi omia näkemyksiään viestipalvelu X:ssä.

– Ilman minua Trump olisi hävinnyt vaalit. Mitä kiittämättömyyttä, hän kirjoitti.

Sähköautovalmistaja Teslan osakkeet laskivat yhdeksän prosenttia ulostulojen jälkeen, alimmalle tasolleen sitten helmikuun lopun.

Reutersin mukaan vastakkainasettelusta kävi ilmi, että jännitteet maailman vaikutusvaltaisimman miehen ja maailman rikkaimman miehen välillä ovat kasvaneet sen jälkeen, kun heidän väleistään oli spekuloitu viikkoja.

Musk käytti vuoden 2024 presidentinvaaleissa lähes 300 miljoonaa dollaria Trumpin ja muiden republikaanien ehdokkaiden tukemiseen.

Tiistaista lähtien Musk on hyökännyt erilaisin kommentein Trumpin ”isoa, kaunista lakiesitystä” vastaan.

Hän kutsui sitä "inhottavaksi kammotukseksi", joka hänen mukaansa syventäisi liittovaltion alijäämää.

Se taas lisäisi republikaanisen puolueen sisäistä eripuraa, joka saattaa uhata lakiesityksen mahdollisuuksia senaatissa.

Puolueettomien analyytikkojen mukaan lakiesitys voisi lisätä maan 36,2 biljoonan dollarin velkaa 2,4–5 biljoonalla dollarilla.

Trumpin mukaan Muskin valitusten taustalla oli sähköautojen kuluttajille myönnettävien verohyvitysten ehdotettu poistaminen.

Trump: Musk kaipaa työskentelyä kanssani

Trump kommentoi myös, että Musk oli järkyttynyt, koska hän kaipasi työskentelyä Trumpille.

Musk sai ylistävät läksiäiset viime viikolla. Miljardööri johti virastoa, jonka tehtävänä oli karsia hallinnon kustannuksia.

Tesla-miljardööri tuli Trumpin hallintoon aikeenaan tehdä kahden biljoonan dollarin leikkaukset liittovaltion budjettiin. Leikkaukset jäivät murto-osaan suunnitelluista.

Muskin johtama hallinnon tehokkuuden virasto muun muassa jakeli potkuja tuhansille liittovaltion työntekijöille ja leikkasi miljardeja ulkomaanavusta ja muista ohjelmista.

Tämä aiheutti Reutersin mukaan häiriöitä liittovaltion toiminnoissa ja käynnisti oikeusjuttujen aallon.

Musk oli jo aiemmin antanut ymmärtää aikovansa astua syrjempään politiikasta.

Kaksikon välit ehtivät hallinnon alkutaipaleella ja Trumpin kampanjan aikana muodostua niin tiiviiksi, että irvailevat demokraatit kutsuivat Muskia jo "presidentti Muskiksi".

Riitely Muskin ja Trumpin välillä voisi vahingoittaa republikaanien mahdollisuuksia pitää kongressin hallinta vuoden 2026 välivaaleissa.

Kiistaa lakiehdotuksesta

Musk kirjoitti myös: "Slim Beautiful Bill for the win" ja lisäsi "KILL the BILL".

Muskin kommentit tarkoittavat suomeksi ilmaistuna: "Hoikka kaunis lakiesitys kunniaan" ja "tappakaa lakiesitys."

Muskin mukaan sähköautojen hankintatuen leikkauskin sopisi hänelle, mikäli lakiesityksestä poistetaan Muskia ärsyttäviä asioita sekä tuhlailua.

Kommenteillaan miljardööri yrittää todennäköisesti vaikuttaa lakialoitteen käsittelyyn senaatissa, minne se siirtyi edustajainhuoneen hyväksymisen jälkeen.

Jättimäisen, yli tuhatsivuisen esityksen läpimeno sellaisenaan senaatissa on epätodennäköistä.

Teslan maine romahti

Muskin lisääntynyt hääräily politiikan parissa aiheutti laajoja mielenosoituksia Teslan toimipaikoissa Yhdysvalloissa ja Euroopassa, mikä laski myyntiä ja lisäsi sijoittajien huolta siitä, että Muskin huomio oli liian jakautunut.

Lähtiessään hallinnosta Musk teki selväksi aikovansa keskittyä enemmän liikeimperiumiinsa.

Trumpin kommenttien jälkeen Valkoisen talon virkamies, joka puhui taustalla, korosti muutosta Muskin ja Trumpin välisessä aikoinaan läheisessä dynamiikassa.

– Presidentti tekee selväksi: Valkoinen talo ei ole Elon Muskille velkaa politiikassa, virkamies sanoi.

– Hyökkäämällä lakiehdotuksen kimppuun niin kuin hän teki, Musk on selvästi valinnut puolensa.

22.32: Juttua päivitetty lisätiedoilla.