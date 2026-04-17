MTV Uutiset ja tekoäly

Liiketoiminta ja kehitys

Juuri nyt Avaa

Trumpin ja Hegsethin raamatullinen tuplatöppi osuu herkkään paikkaan

Presidentti Trump ja ulkoministeri Hegseth Valkoisessa talossa 6. huhtikuuta.

Hegseth ei ole tiettävästi kommentoinut tapausta. Asiasta kertoo muun muassa brittilehti Guardian .

Hegseth väitti lainaamansa kohdan olevan Raamatun Vanhan testamentin Hesekielin kirjasta. Hegsethin versio oli kuitenkin huomattavasti lähempänä sitä versiota, jonka Quentin Tarantino käsikirjoitti ja Samuel L. Jackson lausui Pulp Fictionissa.

MTV Uutiset Nyt -sivulle

MTV Uutiset Nyt -sivulle

Tanssii Tähtien Kanssa

11:03 Tanssii Tähtien Kanssa

AFP / Lehtikuva

Trump poisti Jeesus-kuvan

Kuvassa näyttää siltä, että Trump parantaa kosketuksellaan miestä. Trumpilla on yllään valkoinen kaapu ja punainen huivin kaltainen vaate.

Trumpin Truth Social -viestipalvelussa julkaisemassa kuvassa näkyy lisäksi muun muassa sotalentokoneita, enkelien kaltaisia hahmoja, kotkia, Vapauden patsas, hoitaja ja Yhdysvaltojen lippu.

Trump on väittänyt, että hän esittää kuvassa lääkäriä. Väitettä ei ole pidetty uskottavana.

Kovaa kritiikkiä

Myös monet uskonnolliset yhdysvaltalaismediat moittivat Trumpia, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC. Tämä on poikkeuksellista, sillä Trump on nauttinut erittäin vakaata tukea arvokonservatiivisissa ja uskonnollisissa piireissä.

– Eivät nämä tapaukset Trumpin suosiota lisää. Missä kohtaa menee liian pitkälle? Trumpin salamurhayrityksen jälkeen hänestä tuli evankelisten kristittyjen joukossa "jumalan valittu", Henriksson sanoo.