"Eivät nämä tapaukset Trumpin suosiota lisää", emeritusprofessori toteaa.
Presidentti Donald Trumpin hallinto on kuluvan viikon aikana kaksi kertaa toiminut uskonnon suhteen tavalla, jotka on tulkittu mokiksi.
Vaikka virheet ovat omalla tavallaan koomisia, on niillä poliittista merkitystä.
Uskonto kun on erityisesti Trumpille uskollisimpien kannattajien keskuudessa tärkeä asia, arvioi Yhdysvaltojen tutkimuksen emeritusprofessori Markku Henriksson Huomenta Suomessa.
Kristillisiä arvoja mieluusti korostavan puolustusministeri Pete Hegsethin kerrotaan lausuneen amerikkalaissotilaille rukouksen, joka oli kuitenkin peräisin vuoden 1994 klassikkoelokuvasta Pulp Fiction.
Hegseth väitti lainaamansa kohdan olevan Raamatun Vanhan testamentin Hesekielin kirjasta. Hegsethin versio oli kuitenkin huomattavasti lähempänä sitä versiota, jonka Quentin Tarantino käsikirjoitti ja Samuel L. Jackson lausui Pulp Fictionissa.
Hegseth ei ole tiettävästi kommentoinut tapausta. Asiasta kertoo muun muassa brittilehti Guardian.
Presidentti Trump ja ulkoministeri Hegseth Valkoisessa talossa 6. huhtikuuta.