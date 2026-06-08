Pojan tiedetään oleskelleen katoamisensa jälkeen ainakin Tampereella ja Hämeenlinnassa.
Poliisi pyytää yleisöltä tietoja ja havaintoja Rovaniemellä toukokuun alussa kadonneeseen poikaan liittyen.
Poika on 14-vuotias, hoikkarakenteinen ja 175 senttimetriä pitkä. Hänellä on vaaleat keskipitkät hiukset. Katoamishetkellä päällään hänellä oli tummat vaatteet. Pojalla on lävistys nenässään.
Poliisin mukaan poika on poistunut asuinpaikastaan Rovaniemeltä 8.toukokuuta. Tämän jälkeen hänen tiedetään oleskelleen ainakin Tampereella ja Hämeenlinnassa.
Havainnot ja vihjeet poikaan liittyen pyydetään ilmoittamaan sähköpostilla osoitteeseen vihjeet.lappi@poliisi.fi ,puhelinvastaajaan numeroon 0295 466 259 tai WhatsAppiin numeroon 050 415 5803.
Akuutissa tilanteessa pyydetään soittamaan hätäkeskukseen 112.