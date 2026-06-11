Ethän heitä perunoiden kuoria roskiin? Näin hyödynnät ne näppärästi.

Perunoita kuoriessa ei välttämättä tule ajatelleeksi, että myös kuoria voi hyödyntää ruoanlaitossa. Perunan kuorista voi nimittäin valmistaa todella helposti sipsejä!

Tiesitkö, että perunankuoria voi hyödyntää jopa perunamuusin valmistuksessa? Muun muassa kokki Hans Välimäki suosii tätä valmistustapaa.

Perunoiden kuorissa piilee paljon makua, vitamiineja ja hivenaineita, joten ei missään nimessä kannata heittää niitä roskiin. Muista vain pestä ja tarvittaessa myös harjata perunat hyvin ennen niiden kuorimista

Katso videolta, miten perunan kuorista saa valmistettua helposti sipsejä!