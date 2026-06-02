Vasta helmikuussa vankilasta vapautunut Niko Ranta-aho on jälleen oikeudessa.
Helsingin käräjäoikeudessa on tänään määrä käsitellä törkeistä huumausainerikoksista tuomitun Niko Ranta-ahon saamia syytteitä törkeistä veropetoksista.
Jutussa on syytettynä myös Ranta-ahon sukulaismies.
Keskusrikospoliisi on aiemmin kertonut tutkivansa veropetosepäilyä, jolla on kytkentä Katiska 1 -huumejuttuun. Ranta-aho tuomittiin siinä 11 vuoden vankeuteen.
Ranta-aho on saanut tuomion myös toisesta Katiska-jutusta. Siinä hovioikeus langetti hänelle vain kahden vuoden tuomion, koska se katsoi, ettei yhteisrangaistus voi ylittää 13 vuoden enimmäisrangaistusta. Samalle kannalle päätyi myös korkein oikeus.